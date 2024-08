KUULA | „Jagatud ruum“: milline mõju on lähisuhtevägivallal lastele ja kuidas lapsi kõige paremini kaitsta?

Lähisuhtevägivalla ohver on laps, kes vägivalla all otseselt kannatab, aga ka laps, kes on vägivalla pealtnägija. Uurime, kuidas mõjutab vägivaldses kodus kasvamine lapse psüühikat ning kuidas on võimalik last keerulises olukorras kõige paremini aidata.