Lasid lapsele teha kõrvarõngaaugud, aga need ei parane ega parane? Spetsialist selgitab, milles võib olla asi

„Lastel on kõige tähtsam jälgida seda, et nad paranevaid kõrvaauke ei katsuks ning ei jääks pikemalt märgade juustega. Kui värskelt tehtud kõrvaaukudele rahu anda, siis paranevad need peaaegu kõigil kenasti. Kui probleeme tekib, siis tuleneb see enamasti kas liigsest puhastamisest või katsumisest. Väga väikeste laste puhul võib tekkida probleem kõrva taha, kuna kõrvad on alles nii pea ligi, et ehtel napib seal ruumi. Ja kui siis veel näiteks pikemalt külili magada, võib ehe hõõruda kõrva taha valuliku muna. Aga see on pigem harv erand, „ selgitab Sandra.