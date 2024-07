Toidu lisaained – nii vähe kui võimalik ja nii palju kui vajalik

Torti ostetakse silmadega

Sirje Potisepa sõnul kasutavad Eesti toidutootjad sünteetilisi värvaineid aga imevähe ja äärmisel vajadusel – siis, kui poollooduslikud või looduslikud analoogid puuduvad või kui värvaine kaotab töötlemise käigus oma väljanägemise. Tootja vaatest toob ta kõrvale siiski punase värvi ja tordi näite: „Looduslikku punast värvi on võimalik saada näiteks paprikast, peedist, neil värvidel on ka omad E-numbrid. Aga see värvus ei pruugi töötlemise käigus püsida ja ettevõtted ei saa riskida laialivalgunud punase värviga. Kujukas on näide isetehtud maasikatordist, mis järgmisel päeval on juba sulandunud ja laialivalgunud pealiskattega. Kodustes tingimustes on see okei, aga müüa sellist toodet ei oleks võimalik, sest keegi ei ostaks. Inimene valib poest toitu endiselt ka silmadega ning toit peab välja nägema ahvatlev.“