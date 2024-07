Proviisor selgitab kuidas küüne- ja jalaseent ära tunda. Kuidas tõbi välja ravida ja ennast mitte taasnakatada?

Küüneseen on levinud rohkem varbaküüntel, sest see on seene tekkimise ja püsimise vaates hea pinnas. „Haiguse tekkeks ja ka eelduseks on soe ja niiske keskkond. Tegemist on väga nakkava haigusega - dermatofüütide eosed võivad näiteks jalanõudes või rätikutes, aga ka meid ümbritsevas keskkonnas püsida nakatumisvõimelised pikka aega. Üldjuhul on seenhaigus hea hügieeniga ennetatav, kuid mõned inimesed on haigusele vastuvõtlikumad. Nimelt kannatavad suurema tõenäosusega küüne- ja jalaseene käes eakad ja/või krooniliste haigustega inimesed: diabeetikud, vereringehäiretega ja nõrgenenud immuunsusega patsiendid. Ka meestel esineb haigust sagedamini kui naistel,“ rääkis proviisor.