“Erektsioonihäireid on võimalik omal käel ennetada.“ Meestearst selgitab, miks kimbutab probleem üha nooremaid mehi

On leitud, et üks kolmest üle 40-aastastest meestest kannatab erektsioonihäirete all. Vanuse kasvades suureneb ka seda sorti probleemide risk. Statistika näitab aga, et erektsioonihäired on hakanud kimbutama ka üha nooremaid mehi. Meestearst Kristjan Pomm selgitab, mis põhjustab noortel meestel erektsioonihäireid ning millist rolli mängib meeste tervises testosterooni tase.