Toidu nimetusest peab selguma, millega on tegu

„Psühholoogiliselt tekitab toidu nimetus toote osas teatud ootused, aga see võib erineda tegelikkusest. Meil on läinud aastakümneid, et poodides saaks korda õiged toote märgistused – et ei oleks nektari ega mahlajoogi sildil kirjet „mahl“. Et taimseid koostisosi kasutades oleks kirjas „dessert“, mitte „kohuke“, kuna viimane eeldab alati loomse piima baasil valmistatud toodet. Julgen väita, et praktiliselt enam ei eksita. Küll aga on endiselt segadus tarbijatel ja seetõttu on oluline aeg-ajalt teavitustööd teha,“ tõdeb Eesti Toiduainetööstuse Liidu juhataja Sirje Potisepp.