Kas räägid endaga nii karmilt ja sellisel toonil, mida sõbraga iial ei kasutaks? Kuidas tervist laastavast enesekriitikast vabaneda

Ettevõtja Kadi (37) on just selline naine, keda sõbrannad kadestavad. Enamasti satub ta seltskonnas tähelepanu keskpunkti, sest on laia silmaringiga huvitav jutukaaslane ning tema helisev naer ja lahke olek mõjuvad ligitõmbavalt. Tal on oma IT-ettevõte, mida abikaasaga kahe peale arendatakse ja mis on märkamatult kerkinud üheks oma vald­konna liidriks.