Rasvmaksa raviks pole tabletti, kogu haigusest tervenemine on patsiendi enda kätes. Mis juhtub, kui midagi ette ei võta?

Seda üllatavam oli töötervishoiuarsti leid. „Ta avastas, et veres on trombotsüüte vähevõitu ja sealt algas minu teekond arste pidi – perearstile, hematoloogi juurde, gastroenteroloogi vastuvõtule. Välistati terve hulk haigusi, hematoloog küsis veel ettevaatlikult, et ega ma juhuslikult alkohoolik ei ole… No ma ei sülita viinapitsi, aga mingil professionaalsel tasemel küll alkoholi ei tarbi,“ sõnab Priit. „Lõpuks avastati, et põrn on suurenenud ja söögitorus veenilaiendid. See viitavat maksatsirroosile, mis on rasvmaksast edasi arenenud maksakahjustus.“