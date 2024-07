Suvistel suursündmustel saab kõht maitsvalt täis ka kõige nõudlikumal toidunautijal

Kui natuke spetsiifilisemaks minna, ei pea teatud kuivatatud lihadel või lihasnäkkidel jahutust olema. „Seaduste ja reglementidega on väga täpselt paika pandud, millised toidud on kiiresti riknevad, millised mitte ja milliseid temperatuure need siis nõuavad. Vorst või viiner, mis nõuab +2 kuni +6 kraadi, on väljas külmletis või külmvannis. Suitsutatud liha on lubatud teatud tunnid müüa n-ö tavatemperatuuril, ka neid lihalette on loomulikult laatadel. Tarbija on kuningas ja saab kaupa vahetult ise näha, maitsta, küsida mekkida. Laatade korraldajana pole me saanud toiduohutusega seotud pretensioone juba aastaid,“ ütleb Kiis.

Igasugust kaubandusliiki on tema arvates vaja, turg on ja jääb ning sel on võrreldes tavapoega tugev eripära. „Turul ja laadal on suhtlev kauplemiskultuur. On kauba müüja (kes tihti on ka ju ise valmistaja) ja ostja vahetu, ehe kontakt, mida tavalises toidupoes jääb aina vähemaks ja vähemaks, on masinad, automaadid. Tähtis on emotsioon, mille saad. Kui see on positiivne ja saad võib-olla mõnda väiketootjat või -kauplejat oma ostuga toetada, kaalub see kuhjaga üles selle, kui pead ka mõne käsitöötoidu eest tõesti natuke rohkem raha välja käima. Ja turul või laadal on sellist kaupa, mida tavapoest ei leia,“ lisab Tartu Hansalaada korraldaja.