Kuidas koduköögis toiduainete ristsaastumist vältida

Ristsaastumise vältimise esimene ja kõige olulisem põhimõte on hoida puhtust. Eesti Maaülikooli toiduhügieeni professor Mati Roasto nimetab olulise ristsaastumise ohuna ka pesemata käsi. „Koju tulles võiks esmalt käed puhtaks pesta, sest vastasel juhul võime koju tuua ka patogeenseid mikroobe. Puudutame töö- ja väliskeskkonnas väga erinevaid objekte/pindu, millel on hulgaliselt mikroobe, ning seal võivad esineda ka inimtervisele ohtlikud patogeenid. Käte pesemisega saame vältida nende kandumist nt köögipindadele.“

Teine lihtne põhimõte, mida tuleb alati meeles pidada, on toore ja valmistoidu eraldamine. See on oluline kahjulike toidumürgitust põhjustavate bakterite, nt E. coli, salmonella jt levimise vältimiseks.

Üks ristsaastumise mõttes ohtlikumaid toiduaineid köögis on toores liha. „Toore lihaga köögis ümberkäimise ohutusnõuded on kriitilise tähtsusega toidumürgituse ja ristsaastumise vältimiseks,“ ütleb Nõo lihatööstuse kvaliteedijuht Leanella Kungla.

Kõige olulisemad ohutusnõuded ja samas enim levinud vead, mida koduköögis tehakse, on järgmised

Toore lihaga tegeledes tuleb eriti tähelepanelik olla, mis liigutusi/tegevusi tehakse, nt enne maitsestamist tuleb samuti käed pesta, et maitseainepurgid ei ristsaastuks ehk ei toimuks kätelt toore liha mikroorganismide kandumine maitseainepurgile. Samuti tuleb käed pesta enne kapiuste avamist, et vältida kapiuste või näiteks prügikastikaane saastumist.

Korralik ja madalal temperatuuril töötav külmik on väga oluline toiduohutuse tagaja. Kõige parem on säilitada liha ja muid toiduaineid külmkapis +2…+4 °C temperatuuri juures. Külmutatud liha tuleb hoiustada –18 °C juures või madalamal temperatuuril. Lisaks õigele säilitustemperatuurile on oluline tagada, et külmikus ei toimuks temperatuuride kõikumisi. Külmiku ukse avamisel ja sulgemisel tekivad lühikesed temperatuurimuutused, mis võivad mõjutada toiduainete ohutust ja säilimist.