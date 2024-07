TERVISEUUDIS | Uuringust selgus, et üks teatud istuv tegevus suurendab erektsioonihäirete riski kolm korda

Erektsioonihäirega võib tegemist olla juhul, kui inimesel ei õnnestu saavutada erektsiooni või see kaob vahekorra käigus ära. See ei tähenda, et mõne üksiku korra puhul on kohe tegemist häirega. Erektsiooni ja laiemalt erutuse puhul mängib olulist rolli inimese vaimne ja füüsiline tervis. See tähendab, et erektsiooni võib mõjutada stress, väsimus, aga ka nõrgenenud immuunsus. Häirega on tegemist siis, kui probleem püsib pikema perioodi vältel.