Arst selgitab: milliste mineraalainete ja vitamiinide puudus võib trennis arengule pidurit tõmmata

Tervisekontrolli olulisus on suurim treeninguid alustades, pärast pikemat pausi treeningutega jätkates, treeningkoormust suurendades või võistlusspordiga tegeledes. Ülekoormus sportimisel ning ebapiisav taastumine võib kaasa tuua tõsised tervisekahjustused. „Harrastusportlastel on sarnaselt tippsportlastega oht, et organismi viimasele piirile viimisel ollakse haigustele vastuvõtlikumad.“