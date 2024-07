Levinumad vead, mida kodus toiduainete säilitamisel tehakse

Oluline nüanss, mida tuleb toiduainete säilitamise juures meeles pidada, on see, et tootja annab realiseerimisaja kinnistes pakendites toodetele. Hetkest, kui pakk on lahti tehtud (sh näiteks kui vorstilt on jupp lõigatud), muutuvad kohe tingimused ja pakendil olev realiseerimisaeg enam ei kehti. Edaspidine kasutusiga sõltub kõik sellest, kuidas ja millistel tingimustel toitu hoitakse või käideldakse.

EMÜ toiduhügieeni professor Mati Roasto nimetab kõrgesse riskikategooriasse eelkõige valmistoidud, mida pole korralikult kuumutatud. Näiteks pastöriseerimata piimatooted või korralikult kuumutamata liha- ja kalatooted (nt külmsuitsu liha- ja kalatooted). „Nende puhul on väga oluline vaadata säilimisaega ning pärast selle möödumist ei tohi neid tarbida,“ hoiatab ta.

Professor tuletab meelde, et toatemperatuuril võib toit maksimaalselt olla kuni kaks tundi. „Pärast seda peab see kohe minema külmkappi. Kui toit (eriti kiiresti riknev) jääb toatemperatuurile kauemaks, ei tohi seda enam süüa. See on tingitud sellest, et toatemperatuuril hakkavad mikroobid paljunema suhteliselt kiiresti ning üle kahetunnist aega peetakse kriitiliseks piiriks,“ toob ta välja olulise põhjuse, miks kindlasti ei tohiks valmis tehtud toitu ööseks lauale jätta.

Ka toiduhügieeni koolitaja Hilja Pillisner soovitab: „Kõik jahutatud ehk kiiresti riknevad toiduained peaksid olema köögilaual nii lühikest aega kui hädavajalik. Hoides toote sisetemperatuuri (köögilauale võttes hakkab see kohe tõusma) võimalikult madalal, pikendame toiduainete säilimisaega,“ selgitab ta.