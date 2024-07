„Seda kõike oli liiga palju. Sõitsin nuttes psühhiaatriakliiniku EMO-sse, et abi saada.“ Teismeliste ema pihtimus

Äkki tekkinud ähvardused

Suur „puuga pähe saamine“ toimus siis, kui 15- ja 13-aastased lapsed hakkasid üsna samaaegselt ähvardama, et tapavad end ära või põgenevad kodust. See tuli nii suure ehmatuse ja ootamatusena, et ma ei osanud mitte midagi teha ning ka mõistus ei võtnud seda infot tol hetkel vastu. Töölt koju läksin alati hirmuga, et mis siis täna juhtub. Püüdsin kuidagi maha suruda enda ängi, valu ja hirmu ning stabiliseerida kodust olukorda. Mõnel päeval oli seis parem ja siis jälle kehvem.