Kuidas lugeda toidupakendi märgistuselt infot allergeenide kohta?

Allergoloogi kommentaar

Kas toidupakendite märgistus on piisav? Kuidas kaitsta tarbijat allergilise reaktsiooni eest? Kas ka jääkkogus võib vaevusi põhjustada? Küsimustele vastab Ida-Tallinna keskhaigla lasteallergoloog dr Jelena Roomet.

Kas praegune toidupakendi märgistus on teie arvates piisav, et kaitsta inimesi ootamatute allergiliste reaktsioonide eest? Kas lisaks 14-le määratud allergeenile on veel mingeid koostisosi, mis võivad põhjustada allergilisi reaktsioone?

Minu arvates on tänapäevane toidupakendi märgistus piisavalt hea, et oluliselt parandada toiduallergiaga inimeste elukvaliteeti. Samal ajal tuleb meeles pidada, et teoreetiliselt võib iga toit, mis sisaldab valke, põhjustada toiduallergiat ja ükski märgistus ei saa hõlmata kõiki võimalikke toiduallergeene.

Kuidas saavad tarbijad end kaitsta ootamatute allergiliste reaktsioonide eest, kui koostisainete loetelus on neile tundmatuid koostisosi?

Kuna meie ühiskonnas on toiduallergia ja toidutalumatus patsientide enda poolt tõsiselt ülediagnoositud, soovitan kõigepealt pöörduda allergoloogi poole. Kinnitatud toiduallergia diagnoosi korral annab raviarst tavaliselt selged soovitused, milliseid toiduaineid ja koostisosi tuleks vältida.

Mida tähendab täpselt „võib sisaldada jääke“ märgistus pakendil? Kas see jääkkogus võib allergikul vaevusi põhjustada?

„Võib sisaldada“ tähendab, et on võimalus, et tootmisprotsessi käigus satub tootesse minimaalne allergeenikogus. Anafülaktilise reaktsiooni riskiga inimesed peavad vältima ka neid tooteid, mis on märgistatud „võib sisaldada“, kuna harvadel juhtudel võivad ka väga väikesed allergeenide annused põhjustada tõsiseid reaktsioone.

Kas allergoloogid teevad toiduainetööstusega koostööd, et pakendite märgistused oleks võimalikult täpsed ja efektiivsed?