10 TERVISEKÜSIMUST | Egle Nabi soovitab, kuidas hoida vaimset tervist ning trenni ja tervislikult toitumise motivatsiooni

Sportlane minus tunneb kogu aeg, et alati saaks midagi teha paremini. Alati on, mille poole püüelda ja mõni valdkond, mida arendada. Tegelikult on perioodid hästi erinevad. On aegu, kus mul on enda tervis väga tugevalt fookuses. Ja on perioode, kus mees on pikalt ära, püüan hallata pereelu kolme lapsega ja teha tööasju ning tunnen, et jään ise tahaplaanile. Ükskõik, kui hästi ma teoorias ei teaks tasakaalu olulisust, ajad on erinevad. Kui satun oma mentorite või treeneritega kokku, siis tunnen, kuidas mul on ideaalini veel pikk tee minna. Kuid on ka olukordi, kus satun teistsugusesse seltskonda ja saan aru, et kõik on väga hästi.