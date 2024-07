Füsioterapeut: krooniliseks muutunud närvivalu on raskesti ravitav. Mida teha, et ennetada püsiva tuimuse ja närvikahjustuse teket?

Valuvaigistite häirivad kõrvalmõjud

Närvivalu ravitakse tavaliselt kõige tavalisemate valuvaigistite ehk mittesteroidsete põletikuvastaste ainetega. Need ravimid toimivad siis, kui närvivalu on põletikulistlaadi. Kui põletik ei ole peamine, siis on vaja muid meetodeid. Diabeedi närvivalu ennetamiseks on pikemat aega olnud kasutusel vitamiin B12, mida kasutatakse ka muude närvivalude puhul, aga vähem. Opiaatide kasutamist närvivalu pikaajaliseks raviks välditakse, kuna need sobivad rohkem lühiajaliseks kasutamiseks.

Mõnevõrra efektiivsemad ja ühtlasi enim kasutatavad on tugevatoimelised kesknärvisüsteemi ravimid: karbamasepiin, gabapentiin ja pregabaliin, tramadool, duloksetiin ja amitriptüliin. Nende ravimite peamine roll on närvivalu kontrolli all hoidmine ehk valu kohene vähendamine. Paraku on neil palju kõrvaltoimeid.

Kõik need tekitavad uimasust, karbamasepiin võib tekitada nahareaktsioone, gabapentinoidid õpiraskusi, tramadool iiveldust, amitriptüliin suukuivust, duloksetiin pikaajalisi meeste seksuaalfunktsiooni probleeme. Osadele patsientidele need ravimid toimivad väga hästi, kuid osa ei tunne mingit positiivset mõju. Sageli patsiendid loobuvad nendest ravimitest kõrvaltoimete tõttu, kuigi need loovad eelduse liikumisravi ja nõudlikumate igapäevatoimetustega tegelemiseks.

