Mis vahe on deodorandil ja antiperspirandil? Nõuanded, kuidas higistamine kontrolli alla saada

Huvitav on teada, et higistamine on paljuski mõjutatud hormoonidest. „Hormoonid ja psüühika on tihedalt seotud nagu kehas kõik muugi. Kõige lihtsamini tajutav hormoon on adrenaliin, mis paisatakse verre põnevuse, hirmu, ärritusega. Siis tunneb inimene kuumust või energiavoogu, süda hakkab kloppima, käed ja kaenlaalused higistama – see on kõige lihtsamini ja selgemalt tuntav muutus, kui keha hakkab hormoonide mõjul higistama,“ ütleb psühholoogiline nõustaja Inge Bachaus. Füüsilise pingutuse, spordi või hirmu korral kiireneb südametöö ja verevarustus, higistamine aitab kehatemperatuuri tasakaalustada. Ühtlasi aitab higistamine väljutada jääkaineid.