Hea kõhuliiklus mõjutab kõiki kehasüsteeme. Just nii sageli kakal käimine on tervisele parim

Kõik inimesed käivad ennast tualetis kergendamas, aga käimise sagedus võib olla väga erinev. Usutakse, et kõhuliiklus on seotud pikaajalise tervisega ja nüüd on teadlased leidnud vastuse, kui palju peaksid tualetis käima, kui oled terve.