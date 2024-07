Sütel söestunud liha on organismile kahjulik – kuidas grillida tervislikumalt?

Kuigi järgnev nõuanne kulub ära pigem suitsuahju küttes, siis tea, et erinevad puiduliigid tekitavad PAH-e erinevas koguses. Kõige vähem tekib neid lepa, vahtra ja õunapuu kasutamisel. Okaspuu suitsu tekitamiseks ei sobi, sest okaspuus on väga suur vaigusisaldus.

PAH-id moodustuvad pürolüüsil – siis, kui sulanud rasv tilgub kuumaallikale või kui liha küpsetamise temperatuur on kõrge (üle 200 °C). Rohkem tekib lihatoodetes PAH-e siis, kui grilltoode on kõrgema rasvasisaldusega, küpsetusaeg on pikem ja küpsetustemperatuur on kõrgem ning kaugus kuumaallikaga väike.

PAH-id tekivad eelkõige kõrgematel temperatuuridel mittetäieliku põlemise käigus ehk tingimustes, kus hapniku juurdepääs on piiratud. Sellised protsessid toidu töötlemisel on eeskätt grillimine ja ka liha suitsutamine. PAH-idega saastumine võib toimuda ka liha kuivatades.

Kõrbenud liha pole kõhurohi

„Protsessi tuleb nautida ja grillida tuleb targalt. Kõrbenud liha pole kõhurohi,“ kummutab vanaemade müüdi grillmeister, rahvusvaheline liha- ja grillikoolitaja ning restoranipidaja Enn Tobreluts, kellel on hea ja tervisliku toidu valmistamiseks alati olnud häid ideid.

Mehe arvates on just nimelt grillimine see liha küpsetamise viis, kus ka rasvane liha muutub tervislikumaks – sest resti peal kaotab liha osa oma rasvast. Samas on grillimiseks parim valik ilmselt kala, sest seal on vähem ühendeid, mis kuumutamisel probleeme võiksid tekitada ja kala küpseb ka kiiremini. Sealihal on Tobrelutsu arvates häid omadusi, kuid see on eestlaste seas pisut ülehinnatud ja inimesed võiksid eelistada mitmekesisemat valikut.

Kui kvaliteetne tooraine on juba olemas, tuleb tuntud grillmeistri juhiste järgi valida õige valmistusviis: „Grillides rasvast peekonit kõrgel kuumusel otse süte kohal, on selge, et tilkuv rasv tekitab suitsu, kus on ka kantserogeenseid ühendeid. Sellisel puhul eelistaksin grillimist madalal kuumusel ja pikema aja jooksul – kuumusjagaja ehk kiviplaadi kohal. Nii liha pehmeneb, rasv sulab ühtlasemalt ja tulemus on maitsev.“

Otse süte kohal grillida on grillmeistri arvates okei, kui tegemist on vähem rasvase lihaga, näiteks veiselihalõiguga: „Sealt ei tilgu rasva nii palju ja eks natuke võib seda suitsu ikka olla, see annab hea maitse. Otse süte kohal grillides ei ole vaja liha üleliia pruunistada ega väljast ära kõrvetada. Tegelikult võib liha tõsta kõrgemale restile järelküpsema. Nii saab see valmis, aga ei kõrbe.“ Näiteks ufogrilli puhul soovitab Tobreluts asetada söed ühte grilli otsa ja liha teise – nii on kuumus madalam.