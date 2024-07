Pea pooled eelkooliealised lapsed ei jõua regulaarsesse tervisekontrolli. Mis toimub arstivisiidil?

Põhjuseid, miks vanemad lastega kontrolli ei jõua, on perearst Diana Ingeraineni sõnul mitmeid. „Inimestel võib olla tekkinud pseudoturvatunne – suhtumine, et kui lapsel ka mingi mure on, küll see ära parandatakse. Aga tegelikult on selle mure tekkimise koht tihtipeale kodu ja tema väike sotsiaalvõrgustik. Seda väljastpoolt remontima hakata on ääretult keeruline,“ sõnab ta.

Perearst nendib, et probleem võib olla ka elukorralduses, kui laps elab kaks nädalat ühe ja kaks nädalat teise vanemaga. Nii võib pereõel olla keeruline tabada just seda vanemat, kes parasjagu lapse eest hoolitseb. Lisaks kipub sedasi vastutus hajuma.

Tervisekassa terve lapse teenusejuht Margit Savisaar näeb, et paraku on levinud suhtumine, et kui midagi väga viga ei ole, siis pole vaja arsti juurde minna. „Tegelikult on tervisekontrollid ju ellu kutsutud selleks, et muresid võimalikult aegsalt märgata,“ ütleb ta.

„Kahjuks näen ka seda, et lapsevanemad ei ole alati vaimselt kohal,“ kurvastab Ingerainen. „Mulle antakse laps, et vaadake ja tehke. Aga ei ole olemas last ilma vanemateta. On päris keeruline, kui vastuvõtu ajal lapsevanem tegeleb nutitelefoniga ja ma proovin üksinda kolmeaastast last läbi vaadata.“

Perearstid soovivad teha laste tervise nimel peredega koostööd. „Kui tervisekontroll ka toimub, siis näen last kabinetis ikkagi suhteliselt lühikese aja jooksul, aga ema ja isa on temaga koos pidevalt ja nad märkavad asju, mida mina ei pruugi tähele panna,“ sõnab Ingerainen. Samas kiidab ta, et suurema osa lapsevanematega on tal olnud väga hea koostöö.

„Luigekaelaga“ lapsed