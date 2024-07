Kas sinu laps ka suitsetab? Pealtnäha süütud e-sigaretid on põhjustanud surmajuhtumeid

„Kahjuks ajalugu kordab ennast ja tubakatööstus püüab kahjulikku ja sõltuvusttekitavat nikotiini müüa meie lastele ja noortele nii öelda uues kuues. Kommimaitse, lõhna ja atraktiivse välimusega e-sigaretid on sisuliselt lõks,“ ütleb WHO Eesti esinduse juht Kristina Köhler murelikuks tegeva statistika kohta. Tubakas võttis maailmas epideemia mõõtmed üheksakümnendatel, kui sellest sai maailma mõistes peamine enneaegse surma põhjus, aga tubaka kahjud jätkuvad tänaseni ja paraku kasvavas trendis. Tubaka tõttu on maailmas igal aastal 8,7 miljonit surmajuhtu.