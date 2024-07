Sõltuvused kui eneseravi

Diagnoosimata ATH-ga kaasnevad sageli erinevad sõltuvushäired, nagu alkoholi-, narkootikumide-, ostu- ja töösõltuvus, mis toimivad toimetulekumehhanismidena. Diagnoosimata ATH-ga täiskasvanud kasutavad neid sõltuvusi eneseraviks, et hallata keskendumisprobleeme, sotsiaalset ärevust ja unetust. Näiteks võivad nad sotsiaalsetes olukordades, kus neil on raske suhelda, lõõgastumiseks alkoholi või narkootikume kasutada. Need on aga lühiajalised lahendused, mis pikaajaliselt probleeme süvendavad.