„Viiendikul inimestest avastatakse normist kõrvalekalle, mis võib viidata tõsisemale haigusele.“ Töötajate tervisekontrollis pannakse suur osa esmadiagnoosidest

„Tervisekontrollis käimine aitab nii ennetada kui ka avastada võimalikke (kutse)haigusi. Kui töötaja ei külasta töötervishoiuarsti, siis ei saa tööandja ennetada tööst tingitud tervisehädasid. Seega on töötervishoiuarsti soovitusest lähtuv regulaarne tervisekontrollis käimine ka töötaja enda tervise huvides,“ selgitab Pugal.

Ilisson toob esile, et ligi 20% haiguste esmadiagnoosidest paneb just töötervishoiuarst. „Viiendikul inimestest avastatakse normist kõrvalekalle, mis võib viidata tõsisemale tervisehäirele. See on väga suur number. Need on esmaleiud ehk eeldavad täiendavat uurimist. Nendest omakorda pooled leiavadki kahjuks kinnitust ning täiendava uurimise tulemusel võib umbes iga kümnes saada mingi diagnoosi,“ nendib Ilisson.

Seega võib tervisekontrolli käigus avastada ka selliseid haigusi, mis ei ole otseselt töökeskkonnaga seotud. „Kui töötaja töötervishoiuarsti juurde ei läheks ja seda nõuet poleks, siis võib-olla avastataks need tervisemured alles aastaid hiljem. Samas kui probleem vara avastada, aitab see vältida töötaja tervise edasist halvenemist. Sellest võidab nii töötaja, tööandja kui ka riik. Ettevõtte jaoks tähendab see vähem haiguslehti ja töölt (pikalt) eemal olemist – näiteks läbipõlemise tagajärjel. Töötajal on võimalus hoida oma tervis korras ning riik säästab Tervisekassa kuludelt,“ toob Pugal sisse laiema pildi.

Ilisson lisab, et töötervishoiuteenus ongi ennetava iseloomuga, kuid samas on see hea instrument terviseteadlikkuse kasvatamiseks. Inimesed ei lähe sageli perearsti juurde, kuna ei ole lihtne kergelt löögile saada. Seega pöördutakse perearsti poole alles viimases hädas, suure vaevuse korral. Kurvastavalt palju on inimesi, kelle jaoks on töötervishoiuarst ainus doktor, keda nad näevad regulaarselt oma tööelu jooksul,“ tõdeb Ilisson.

Tööandjad tunnevad personali vaimse tervise pärast muret