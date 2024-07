Et ahjupraad oleks ohutu: liha ahjus valmistades jälgi küpsetusaegu ja sisetemperatuuri

Enamikku neist on võimalik vältida, kui pidada kinni elementaarsetest hügieenireeglitest ning tootja soovitatud küpsetusaegadest ja temperatuuridest.

Toidu kuumtöötlemisel peab selle sisetemperatuur tõusma 75 kraadini, et haigust tekitavad mikroobid häviks. Linnuliha või suuretükilise liha kuumtöötlemisel tuleks liha sisetemperatuuri kontrollida lihatermomeetriga. Seejuures on oluline jälgida, et termomeeter ei puutuks vastu luud või küpsetusanuma seina. Näiteks võib liha pealmine kiht olla täiesti valminud, kuid sisemine temperatuur ei ole veel saavutatud, mille tõttu võivad säilida lihas haigustekitajad ning põhjustada tervisehäireid. Ka koogi küpsetamisel on oluline veenduda, et küpsetustemperatuur on piisav haigustekitajate hävitamiseks.

Kuumtöödeldud toitu tuleb säilitada kas kuumana üle 60 °C või jahutatuna alla 7 °C. Seetõttu on oluline meeles pidada, et liha, mida paari tunni jooksul ära ei tarbita, on vaja maha jahutada ja külmikusse tõsta.

Köögiviljade ettevalmistamisel väldi ristsaastumist

Enne küpsetamist pese köögiviljad jooksva vee all põhjalikult, et eemaldada mustus. Üldjuhul piisab nende sooja veega loputamisest ja käte vahel õrnalt hõõrumisest, kuid köögiviljade pesemiseks võib kasutada ka spetsiaalset harja. Vajadusel koori köögiviljad.

Kasuta puhtaid lõikelaudu ja nuge, et vältida ristsaastumist. Lõikelaudu varu majapidamisse nii palju, kui tarvis on. Üks võiks olla ainult toore liha jaoks.

Juhul, kui ei kasutata eraldi lõikelaudu, on ristsaastumise vältimiseks oluline lõikelaudu toidutegemise vahepeal hoolikalt pesta. Kuna iga päev noaga lõikelauda kriipides tekivad sinna olenemata materjalist praod, tuleb lõikelaudu aeg-ajalt välja vahetada.

Millisele kõrgusele panna toit ahjus küpsema?