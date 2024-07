Kuidas toitu külmkapis säilitada?

Jahekapi ülaossa pane valmistoidud, näiteks koogid, jogurtid, kohupiimad, juust.

Keskmisesse riiulisse säti õhukindlalt suletud karpidega eelmise päeva toidud, vorstid, singid ning erinevad purkidesse, pudelitesse ja kartongi pakendatud toiduained.

Alumise riiuli tagasein on külmiku kõige külmem koht. See on sobiv koht toore liha ja kala säilitamiseks. Ka piima võiks panna just sellele riiulile.

Uks on külmiku kõige soojem koht, sinna sobivad mahlad, moosid, kastmed, ketšupid jm, mis taluvad aeg-ajalt ka sooja temperatuuri.

Salatisahtel on salatitele, puu- ja köögiviljade säilitamiseks. Seal on ka paremad niiskustingimused värske kraami säilitamiseks. Sealjuures, kui külmikul on rohkem kui kaks salatisahtlit, tasub lugeda külmiku juhendist, milline neist on mõeldud madalama niiskusega säilitamiseks (sinna sobivad värsked puuviljad) ja milline kõrgema niiskusega säilitamiseks (sinna sobib lehtsalat).

Kuhu panna munad, piim, liha, salat?

Kõik võiks panna külmkapi alumisse ossa. Salatit võiks hoida salatisahtlis, kus see säilib paremini kui mis tahes muul lahtisel riiulitel. Liha ja piim tuleks paigutada jahekapi alumisele riiulile, mis on selle külmikuosa kõige jahedam koht. Kui hoida külmikus liha kauem kui kaks päeva, tasub see panna aga hoopis sügavkülmikusse.

Kõige paremad tingimused munade säilitamiseks on tagatud selliselt, et säilitamise ajal temperatuur võimalikult vähe muutuks. Sageli on plastist munarestid ostes külmiku ukse küljes, kuid külmikut kasutusse võttes tasuks need tõsta põhiriiulile, sest ukse riiulitel kõigub temperatuur kõige rohkem.

Mida panna ja mida mitte panna külmiku ukse sisse?

Uksesahtlitesse võiks panna kõiki neid toiduaineid, mis taluvad hästi ka sooja, kuid mida pere armastab tarbida jahedalt. Need on näiteks mahlad, limonaadid, keedised, kastmed, ketšupid. Kindlasti ei tasu külmiku uksesahtlites hoida toiduaineid, nagu liha ja kala, mis riknevad kiiresti ning mille säilitamine külmas on ülitähtis.

Kus on jahedam, kus soojem?