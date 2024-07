Millest saab abi liigse higistamise vastu?

Mis põhjustab liighigistamist?

Higistamine on loomulik protsess, mis on inimorganismile omane ja hädavajalik selleks, et vältida ülekuumenemist ning säilitada püsiv kehatemperatuur. Liighigistamine on higieritus suuremal määral, kui on vajalik normaalseks termoregulatsiooniks. Enamasti ei ole liighigistamise põhjuseks haigus, vaid organismi eripära, mis tekib tavaliselt noores eas ja võib kesta kogu elu. Liighigistamisest tingitud vaevusi esineb ligi veerandil kõigist inimestest.