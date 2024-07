Keskiga on viimane aeg, et hakata vähendama dementsuse riski. Millist rolli mängivad geenid ja menopaus?

Kuigi bioloogiline vananemine on vältimatu, leiab neuroloog Toomas Toomsoo, et selle põhjustajaid on võimalik muuta ja suunata.

Vanus 40–65 eluaastat mängib keskset rolli, et märgata dementsuse riskitegureid. Teadlased on leidnud selles vanuses inimestel struktuurseid muutusi ajus ja muutunud geenide avaldumist, mis on seotud kognitiivse langusega, sealjuures mäluga. Seepärast on see ka otsustav periood, mil saab veel sekkuda. Vajame rohkem uuringuid just keskea kohta, et töötada välja varajased sõelumismeetodid ja leida uued ravieesmärgid, mille abil ennetada inimeste kognitiivse seisundi halvenemist.