Kas ilm mõjutab sinu käitumist? Leitsak muudab inimesed agressiivsemaks ja ärevamaks

Statistika viitab sellele, et kuuma ilmaga pannakse toime rohkem vägivaldseid kuritegusid, nagu kaklused, tapmised, aga ka seksuaalkuriteod. Teadlased on trendi uurinud ka vanglakeskkonnas. 2021. aastal läbi viidud uuringust selgus, et kuuma ilmaga esineb kinnipeetavate seas tervelt 18 protsenti rohkem vägivaldset käitumist. Samuti on leitud, et kuumalainete ajal tehakse rohkem enesetappe.