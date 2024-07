Arsti juurde jõutakse liiga hilja. Kardioloog selgitab, milliste sümptomitega peaks kindlasti küsima saatekirja

Nüüd on aga olukord vastupidi: vaatamata sellele, et meil on käepärast lai valik tervislikku toitu, on võimust võtnud passiivne elustiil. „Esimesed komistuskivid haiguste allakäigutrepil on ülekaal, tubane elu ja riskikäitumine, mis avaldavad mõju juba varajases keskeas,“ nendib arst. „30-aastane vererõhuhaige on tänapäeval juba pigem igapäevane kui harv nähtus.“