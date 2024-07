Sul on vaja keskenduda? Väldi lõunapausil nende toitude söömist

Kuigi ärevus, depressioon, vähene uni ja igavustunne mängivad kõik keskendumisel olulist rolli, ei saa mööda vaadata ka toiduvalikute tähtsusest. Dietoloog Yaa Boakye peab siinkohal tähtsaks rõhutada, et igaüks meist reageerib konkreetsele toiduainele pisut erinevalt, kuid siiski on teatud toidud, mille kohta on uuringud tõestanud, et need segavad keskendumist.