Uus toimiv lahendus pohmelli leevenduseks

Pohmell pärast alkoholi tarvitamist on paljudele tuttav kogemus. Alkoholi mõju ja pohmellinähtude tugevus sõltub inimese kehakaalust, vanusest, soost ning joodud alkoholi tüübist ja kogusest. Mõnel inimesel võib isegi üks alkohoolne jook põhjustada pohmelust, samas kui mõni teine võib juua palju rohkem ega tunne mingeid järelnähte. Üldine reegel on, et mida rohkem alkoholi tarbida, seda tõenäolisemalt on järgmisel päeval pohmell.