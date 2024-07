Pärnu rannakiosk muutub sel suvel rinnakioskiks, et tõsta teadlikkust rinnavähist

Juulis annetavad kõik R-kioskid Eestis igalt müüdud, kampaaniamärgistusega salatilt 1 euro Vähiliidule, et liikuda lähemale eesmärgile osta tulevikus uus mammograaf Vähiliidu mammograafiabussi. „Mammograafi eluiga on kahjuks piiratud ning ta vananeb iga tehtud uuringuga ning kahe-kolme aasta pärast vajab aparaat väljavahetamist. Tänaseks on Eesti Vähiliidul kolm mobiilset diagnoosikabinetti, sealhulgas mammograafiabuss, mis sõidab mööda Eestimaad, et tuua rinnavähi varajase avastamise võimalus kõigile lähemale. Selleks, et Vähiliit saaks edukalt oma elupäästvat missiooni jätkata, on vaja juba täna hakata koguma raha uue mammograafi jaoks,“ sõnas MTÜ Eesti Vähiliidu juhatuse esimees Maie Egipt. Ta lisas, et kuigi Tervisekassa korraldab ja rahastab sõeluuringuid, on Vähiliidu diagnoosikabinettidesse uute seadmete ostmine toimunud suuresti heade koostööpartnerite ja annetuste toel.

Rinnakiosk sündis R-kioski ja Tervisekassa koostöös. Reitan Convenience Estonia tegevjuhi Tiia Ilvese sõnul soovivad nad toetada ühiskonnas olulist teemat ja tõsta elanikkonna teadlikkust. „Üle 90% meie töötajatest on naised – ainuüksi see fakt ütleb, miks see teema on ka meie jaoks väga oluline,“ lisas Ilves.

Suurna sõnul on hea näha, et erasektor pöörab terviseteemadele aina rohkem tähelepanu ja julgeb välja tulla uudsete lahendustega, mis olulistele teemadele kõlapinda annavad. „Rinnakiosk on loodud eesmärgiga tuua tähelepanu nii rinnavähi sõeluuringule kui ka ise rindade kontrollimisele. Üheskoos saame pingutada selle nimel, et rinnavähk leitakse üles varakult, et naistel oleks võimalus elada veel kaua ka pärast diagnoosi saamist,“ märkis ta.

Sel aastal on tasuta rinnavähi sõeluuringule oodatud ravikindlustatud ja -kindlustamata naised sünniaastaga 1950, 1954, 1956, 1958, 1960, 1962, 1964, 1966, 1968, 1970, 1972 ja 1974. Aja broneerimiseks kasutage Terviseportaali või pöörduge sobivasse tervishoiuasutusse.

Rinnakiosk on avatud suve lõpuni.