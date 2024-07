Trenn, mis põletab rasva ka mitu tundi pärast treeningut? Siin on 5 harjutust, mis tagavad püsiva kaalukaotuse

Oluline on pakkuda kehale mitmekülgset koormust. Kardio on hea trenn, et tugevdada kopse, südant ja veresoonkonda. Selleks sobib hästi sörkjooks, rattasõit või mõni rühmatrenn. Jõutrenn ehk raskuste tõstmine tugevdab lihaste kõrval ka luustikku ning liigeseid, arendades tasukaalu ja parandades liikuvust. Piisav lihasmass on vajalik selleks, et kaitsta meid erinevate haiguste eest.