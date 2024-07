TERVISEUUDIS | Kas tõesti imevili? See loodusand võib muuta rasvumisvastaste ja diabeediravimite tulevikku

Kuigi semaglutiidil põhinevad diabeediravimid, mille positiivseks kõrvalmõjuks on ka isude allasurumine ja kaalulangus, on efektiivsed, on need krõbeda hinna tõttu paljudele kättesaamatud ja võivad põhjustada mitmeid ebameeldivaid kõrvaltoimeid. Värske uuringu tulemused sillutavad seega teed uute, soodsamate ja tervisele väiksema kõrvalmõjuga looduslike toodete väljatöötamisele rasvumise ja teist tüüpi diabeedi ravis.