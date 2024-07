Kui püsid ärkvel ainult tänu kofeiinile. Lihtsad lahendused, mis aitavad jätkusuutlikumalt energiataset tõsta

Olgu tegemist hommikukohvi või pärastlõunase energiajoogiga, liiga paljud inimesed haaravad päeva jooksul kofeiini järele, et oma energiataset tõsta. Paraku võib regulaarne kofeiiniga liialdamine põhjustada terviseprobleeme. Doktor Rowan Connell hoiatab, et täiskasvanu ei peaks päevas tarbima üle 400 mg kofeiini. See kogus vastab ligikaudu neljale tassile kohvile. Kofeiini ohutu tarbimise piirangud on olulised võimalike tervisemurede vähendamiseks, nagu näiteks uneprobleemid, ärevus, südamepekslemine, seedemured ja kõrge vererõhk.