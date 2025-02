„See on eluaegne võitlus.“ Katrinil aitas esimesed 30 ülekilo kaotada populaarne ravim, kuid söömistung tuli pärast selle mõju lõppu tagasi

„Lihtne on mõelda, et kui isu pole, siis ei söögi, aga tegelikult peab sööma ja just õigeid asju,“ räägib Katrin levinud veast, mida semaglutiidi kasutajad kipuvad tegema.

Katrin tunnistab, et arsti juurde viis ta eelkõige surmahirm. Lisaks suurele ülekaalule ja kõrgele vererõhule vaevasid teda regulaarselt ka peavalud. Populaarset semaglutiidil põhinevat diabeediravimit Ozempic kasutas Katrin umbes aasta ja kaotas ligikaudu 30 kilo. Ravimi söögiisu äravõttev toime kadus naise jaoks aga poole aasta pealt. Sealt sai suur töö alguse. „Kui olen sellest ravimist sõpradega rääkinud või meediast lugenud, siis tihti jääb mulje, et inimesed mõistavad valesti ravimi olemust. Arvatakse, et ravim teeb peenikeseks, aga tegelikult ei muutu ainult ravimi võtmisest elus mitte midagi. See on super abimees ja võtab söögiisu ära, aga ei põleta rasva. Töö tuleb ikka endal ära teha,“ ütleb Katrin.