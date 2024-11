Isadus lükkub järjest kaugemale? Meestearst selgitab, millised on pärast 40. eluaastat isaks saamisega seotud riskid nii lapsele kui vanemale

Isaks saamise vanus on arsti sõnul eelkõige Euroopa riikides viimaste aastakümnete jooksul tõusnud. Nii on ka Eesti puhul võimalik tõdeda, et kui 1990date alguses moodustasid suurima osa värskelt isaks saanutest 20-29 aastased, siis tänaseks, 30 aastat hiljem, moodustavad suurima isaks saanud meeste hulga just 30-39 aastased mehed. Samuti on selgelt vähemalt kahekordistunud 40-54 aastaselt isaks saavate meeste osakaal. 65-aastaste ja vanemate isade osakaal on püsinud muutusteta samal tasemel.