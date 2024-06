Kuuma ilmaga võivad märkimisväärselt suureneda mitmed terviseriskid. Kuidas ennast hoida?

2022. aastal rohkem kui 219 miljoni Ameerika täiskasvanu hulgas läbi viidud uuring tõestas, et ekstreemse kuumuse ja suremuse vahel on seos. Kõige suuremad riskid on eakatel kodanikel, ent kuuma ilma tervisemõjudest peaksid teadlikud olema kõik. „Suvel on lihtne mitte märgata, kuidas kuumus tervist mõjutab ja võib kaasa tuua suuremaid terviseprobleeme. Eriti, kui vanus on kõrge või keha märguannetele ei pöörata tähelepanu,“ ütleb doktor Jo Anna Leuck. Doktor Christopher F Freeri sõnul on lisaks vanematele inimestele kuuma ilma osas tundlikumad ka imikud ja lapsed, kelle keha ei suuda temperatuuri veel nii hästi reguleerida, lisaks ka rasedad ja krooniliste haigustega inimesed.