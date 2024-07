Saavuta püsivalt tervislik elustiil MotFitiga – liitu juba täna!

Eesti fitnessturul pakutakse mitmeid treening- ja toitumiskavasid, kuid enamik neist keskendub kiirelt nähtavatele tulemustele. Seejuures jääb tagaplaanile psühholoogilise heaolu roll, mis on oluline selleks, et tulemused püsiks. „Minu senine kogemus treenerina näitab, et inimeste põhiteadmised kestlike muutuste saavutamisest on pigem napid. „Vähem süüa ja rohkem treenida“ lähenemine on pikas plaanis lühinägelik. Kui vaimsele heaolule tähelepanu ei pööra, oled tagasi samas punktis, kust alustasid. Kuna inimene on tervik, on tähtis mõista üldpilti, mis toetaks tasakaalukat elustiili muutust ja tagaks püsiva edu,“ selgitas MotFiti asutaja, treener ja endine kaitseväelane Toomas Karting.