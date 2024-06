Dengepalavik on jõudnud Euroopasse. Kui raske haigusega on tegemist ja kuidas reisides mitte nakatuda?

Inimesele ohtlikke viiruseid edasikandvad sääseliigid on levinud üle maailma ja seetõttu on ka denge palavik muutunud rahvusvaheliseks terviseprobleemiks. Viirust kandvad sääsed on end tänaseks sisse seadnud ka mitmes Euroopa riigis. Lääne-Tallinna Keskhaigla nakkushaiguste arst dr Helen Mülle selgitab, kui ohtliku viirusega on tegu ja mida teha, et nakatumist ennetada.