Paneb ahastama – teed trenni, aga tulemusi pole. Milles on asi? 10 põhjust, miks su kaal püsib paigal

Sa liialdad ülitöödeldud toidu söömisega

Ka purgioad on töödeldud toit, aga siinkohal peame silmas kiirtoitu ja mitmesuguseid valmistoite, mis tihti sisaldavad palju kaloreid, aga vähe olulisi toitaineid, nagu näiteks valke ja kiudaineid, mis aitavad säilitada täiskõhutunnet. Lisaks on ülitöödeldud toitudes, nagu näiteks hommikuhelvestes ja hamburgeris, enamasti ka palju lisatud suhkruid, säilitusaineid ja ebatervislikke rasvu.

On tehtud palju uuringuid, mis kinnitavad ülitöödeldud toidu seost kaalutõusuga kõikjal maailmas. Näiteks 2019. aastal 19 363 Kanada täiskasvanuga läbi viidud uuring näitas, et need, kes sõid ülitöödeldud toitu kõige enam, olid 32% suurema rasvumisriskiga kui teised, kes sõid sellist toitu vähem.