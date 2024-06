Arst selgitab: see, kuidas tunneme valu, sõltub paljudest teguritest. Mis iseloomustab kroonilist valu ja kuidas seda leevendada?

Viimasel aastakümnel on teadlastele pakkunud suurt huvi soolised erinevused valu tajumisel. Mitmed uuringud on näidanud, et naistel on suurem risk kroonilise valu tekkeks, ja eksperimentaalsed uuringud on näidanud ka naiste suuremat valutundlikkust. Selle täpsed mehhanismid ei ole praegu veel selged, kuid tõenäoliselt mängivad valu tajumise soolistes erinevustes rolli...