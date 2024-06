„Olen invaliid. Põhjuseks pikalt avastamata olnud borrelioos.“ Puugihaigus võib end peita liigesevalu ja gripisümptomite varjus

Aivar meenutab puugisaaga algusena aastatetaguseid kaebusi – väike palavik paar päeva, väsimus ja valud siin-seal. „Perearst ütles, et on gripipuhang, jooge teed ja puhake. Kui kolmas kord samade kaebustega tema juurde läksin, saatis ta mu minema öeldes, et ära käi siin mind ahistamas ja tule tagasi siis, kui sul midagi tõsist viga on. Hoidusid siis paar aastat perearstile nägu näitamast, aga tervis läks üha viletsamaks. Liigesed valutasid, kuigi olen noor mees,“ räägib Aivar. Paar aastat hiljem võttis ta siiski uuesti julguse kokku ja läks jälle perearsti „ahistama“. „Õnneks oli arst selle aja peale lugenud mingit teadusajakirja ja saanud teada, et on selline levinud haigus nagu borrelioos. Tegi mulle testi ja see mul oligi, kes teab, mitu aastat juba kestnud,“ sõnab mees. Nüüd on tal eluaegset ravi vajav reumatoitartriit, mille põhjuseks infektsionist, kellega Aivar konsulteeris, peab õigel ajal avastamata ja ravimata puukborrelioosi.