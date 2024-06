Need 10 küsimust kindlustavad esimesel kohtingul lõbusa olemise ja aitavad kaaslast paremini tundma õppida

Esimese kohtingu eel võid tunda nii elevust kui ka ärevust. Kas meil ikka on millestki rääkida? Mis siis saab, kui peaks tekkima piinlik vaikus? Need on ainult mõned küsimused, mis võivad üles kerkida. Ometi ei ole pikaajalise suhte loomise perspektiivis võimalik esimest kohtumist vältida. Aitame sul valmistuda.