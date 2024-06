KÜSIMUS EKSPERDILE | Millal hakatakse uusi geenidoonoreid koguma?

„Olen oma geneetilise taustaga päris palju tegelenud. Sain geeniportaalist juba varasematele teadmistele kinnitust, kuid oli ka üllatusi,“ ütleb Annika. Tema suguvõsa on üsna kirju päritoluga – isa poolt on vanavanemad saksa päritolu ja ema poolt ingerlased. „Üllatusena tuli see, et minus on umbes 10 protsenti juuti. Uurides tuli välja, et vanavanavanemad olid Eestisse tulnud Saksamaa juudid.“