Pärast rannapäeva otse voodisse? Teeme selgeks, miks on oluline päikesekaitsekreem õhtul kindlasti maha pesta

Looduskosmeetikabrändi Berrichi esindaja Berit Joosep rõhutab, et SPFi eemaldamine on sama oluline kui selle pealekandmine. „Päikesekaitsevahendid sisaldava suuremolekulisi aineid (nt titaan dioksiid) ja muid koostisosi, mis moodustavad nahale kaitsva paksu kihi. Selleks, et nahk saaks puhata ja hingata, tuleb see kiht kindlasti õhtul maha pesta. Lisaks võivad SPF-kreemide jäägid kiirendada naha vananemisprotsessi, kui seda ei eemaldata,“ selgitas Joosep. Ta lisab, et tavalised näoveed ei pruugi olla piisavad ja SPFi eemaldamiseks peaks kasutama sügavpuhastavaid keha- ja näopesuvahendeid, mis eemaldavad põhjalikult nii mustuse kui ka lisatud päikesekaitsekihid nahalt.