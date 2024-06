VAATA ja KUULA | Tark arst taskus: eksperdid lükkavad ümber beebi imetamisega seonduvad müüdid

Saates „Tark arst taskus“ räägime seekord rinnaga toitmisest – teemast, mis on vastsündinute arengu seisukohast väga tähtis. Lääne-Tallinna Keskhaigla Pelgulinna sünnitusmaja vastsündinute osakonna juhataja Pille Saik ja ämmaemandusjuht Kadri Madar toovad välja, millised imelised tervist toetavad omadused on rinnapiimal, ja selgitavad, kui oluline on enneaegsetele lastele rinnapiimapank. Lisaks räägime avalikus kohas rinnaga toitmisest ja lükkame ümber imetamisega seotud müüte.