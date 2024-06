Elukeskkond ja harjumused ohustavad meeste viljakust. Mida selle hoidmiseks ära saab teha?

Meeste reproduktiivne viljakus hakkab loomulikult vähenema vanuse kasvades, eriti pärast 40. eluaastat. Selle põhjuseks on sperma viljastamisvõime langus ehk väheneb sperma koguhulk ja kvaliteet. 2010. aastate uuringutes leiti, et meeste spermatosoidide hulk on lääneriikides viimase 30-50 aasta jooksul vähenenud ligi poole võrra. Viimased uuringud aga näitavad, et probleem on ülemaailmne ning kasvavas trendis.