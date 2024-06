Kust läheb piir, milline halb käitumine on inimlik ja milline märk millestki pahaendelisemast? Psühhopaatse kalduvuse 8 tunnust

Popkultuuris kujutatakse psühhopaate sageli sarimõrtsukatena, ent reaalsuses on nad seda harva. Nad võivad olla edukad tippjuhid, kontorikiusajad, autoritaarsed lapsevanemad, ülipopulaarsed õelad koolitüdrukud, passiiv-agressiivsed partnerid või kiuslikud naabrid. Sageli polegi tegu puhtakujulise psühhopaadiga, enamikel juhtudel esinevad inimestes pahatahtlikud iseloomujooned kalduvusena või tendentsina käituda psühhopaatlikult.



Kes meist poleks küsinud endalt kust läheb piir, milline halb käitumine on inimlik ja milline juba märk millestki pahaendelisemast?



Siin on kaheksa psühhopaatia tunnust normaalses ehk subkliinilises populatsioonis. Kui enamik neist vastab sinu puhul tõele, võib olla tegemist psühhopaatiliste kalduvustega...